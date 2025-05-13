Bakan Kacır, 175 Projeye 172 Milyon Dolar Desteği Açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Kapsayıcı ve Yeşil Topluluk Ekonomik Tesisleri bileşeninde; yerel idarelerin ve kamu kurumlarının 175 yeşil altyapı projesine 172,6 milyon dolar hibe desteği sağlayacağız” diye açıkladı. ‘Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi Tanıtım Programı’, Ankara’da Bakan Kacır’ın katılımıyla düzenlendi. Program, hazırlanan videonun gösterimi ile başladı ve ardından açılış konuşmaları yapıldı.

YEŞİL GEÇİŞ PROJESİ İLE YENİ FIRSATLAR

Bakan Kacır, “Dünya Bankası iş birliğinde yürüttüğümüz ‘Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ ve ‘Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi’ ile 700 milyon doların üzerinde finansmanı; sanayicilerimize, KOBİ’lerimize ve yeşil teknoloji girişimlerimize kazandırdık. Bugün de; bölgesel kalkınmayı çevresel sürdürülebilirlikle birleştirmek amacıyla Dünya Bankası iş birliğinde 400 milyon dolar bütçeli Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi ‘So Celan’i devreye alacağız. Kapsayıcı ve Yeşil Yatırımlar ile Girişimciliğe Destek bileşeniyle; KOBİ’lerimizin yeşil ekonomiye katılımını hızlandırıyoruz. Bu projeyle kadınların ve gençlerin yeşil ekonominin sunduğu fırsatlara erişimini kolaylaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

DESTEKLERİMİZİ BÜYÜTÜYORUZ

Verilecek destekler hakkında konuşan Bakan Kacır, “Kapsayıcı ve Yeşil Topluluk Ekonomik Tesisleri bileşeninde; yerel idarelerin ve kamu kurumlarının 175 yeşil altyapı projesine 172 milyon dolar hibe desteği sağlayacağız. Projenin ilk fazında yaklaşık 1 milyar TL’lik hızlandırma desteğini mikro ve küçük işletmelerimiz ile kooperatiflerin kullanımına sunmak üzere Haziran ayında çağrılara çıkacağımızın müjdesini burada veriyorum. 2025 yılının ikinci yarısında ise yeşil dönüşüme yönelik güdümlü projeler için geri ödemeli finansman desteğinde ilk çağrıları başlatacağız. Bu projenin ardından; toplumun her kesiminin yeşil dönüşüme katılımını ve yeşil ekonominin sunduğu fırsatlardan faydalanmasını mümkün kılacak adımlar atmaya devam edeceğiz” diye belirtti. Program, fotoğraf çekimi ile sona erdi.