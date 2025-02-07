Bakan Kacır: 2,5 Milyar Dolarlık Yatırım Duyurusu

YENİ YATIRIMLAR YOLDA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu ay içinde 2,5 milyar doların üzerinde yeni yatırım açıklaması yapacaklarını bildirdi. İstanbul’da gerçekleştirilen Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi’nde konuşan Kacır, Türkiye’de katma değer oluşturmanın önemine dikkat çekti. HIT-30 projesi kapsamında yeni müjdeler vereceklerini belirten Kacır, “Bu ay içerisinde 2,5 milyar doların üzerinde yeni yatırım ilanını kamuoyuyla paylaşacağız.” dedi. Halihazırda 7 milyar dolara yakın bir yatırım sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu dile getiren Kacır, “Bunun 2,5 milyar dolarını inşallah bu ay içerisinde ilan etmeye hazırlanıyoruz.” ifadesini kullandı. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden BYD ile Türkiye’deki yatırım için büyük fırsatlar oluşturacak bir plan üzerinde anlaştıklarını aktardı. Kacır, Togg’un otomobil markasının yanı sıra mobilite ekosisteminin geliştirilmesindeki rolünün de altını çizdi.

ÇİP ÜRETİMİNE YENİ YATIRIMLAR

Kacır, HIT-30 kapsamında çip teknolojilerine yönelik çalışmalarında Türkiye’nin bazı kabiliyetleri bulunduğunu belirtti. Akıllı mühimmatların foto dedektör çiplerini TÜBİTAK’ta geliştirdiklerine ve yeni üretim tesisi kurma gayretinde olduklarına dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye-Katar işbirliğiyle yatırım sürecinin sürdüğünü de aktaran Kacır, özel sektöre “Gelin bu konuda birlikte çalışalım. Küresel paydaşlarımızla birlikte Türkiye’ye büyük ölçekli küresel yarı iletken üretim üssünü kazandıralım.” çağrısında bulundu. Batarya teknolojilerinin enerji depolama sistemleri açısından stratejik önem taşıdığına da vurgu yaptı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YÜKSEK TEKNOLOJİ HEDEFLERİ

Dijital ve yeşil dönüşüm olan çalışmalara değinen Kacır, “2028’de yüksek teknoloji ihracatında 20 milyar dolara erişmiş olacağız.” dedi. Türkiye’nin savunma sanayiinde yerli sistemlerin payının yüzde 80 civarında olduğunu belirten Kacır, Avrupa Birliği’nin bu alanda yüzde 20 dışa bağımlı olduğunu ifade etti. Türkiye’nin insansız hava araçlarında küresel pazarın yüzde 68’ini elinde tuttuğuna dikkat çeken Kacır, “Bu başarıyı diğer sanayi ve teknoloji başlıklarına da taşımalıyız.” diye konuştu. Orta yüksek teknolojide 90 milyar doları aşan ihracat hedefleri için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA YENİ TEKNOLOJİLER

Kacır, elektrikli araçların otomotiv sektöründeki öneminin altını çizdi ve Türkiye’nin ihracat lokomotifi konumunda olduğunu vurguladı. Türkiye’nin geçmiş yıl 37 milyar dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirdiğini hatırlatan Kacır, yeni mobilite çağında Türkiye’nin lider ülkelerden biri olabileceğini belirtti. Yeni oyuncuların Türkiye’de üretim yapmasını teşvik ettiklerini de sözlerine ekleyen Kacır, mevcut oyuncuların yenilikçi teknolojilere yönelmesini sağlamak için destek verdiklerini ifade etti.