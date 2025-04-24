Bakan Kacır, AFAD’ı takip ediyor

DEPREM DURUMU İÇİN GÖREVDELER

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, depreme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Kacır, “İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Münir Karaloğlu başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durumu Merkezi’nde gelişmeleri takip ediyorlar” şeklinde bilgi verdi.

KAYIP YAŞANMAMASI BÜYÜK TESELLİ

Bakan Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli depremlerde “herhangi bir kayıp yaşamamış olmamız en büyük tesellimiz” dedi. Kacır, açıklamasında ayrıca, “Bir kez daha, İstanbul’umuza ve ülkemize geçmiş olsun, diyorum. Allah, milletimizi her türlü afetten korusun” ifadelerini kullandı.