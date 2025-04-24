Bakan Kacır, AFAD Ziyareti Gerçekleştirdi

BAKAN KACIR’DAN AFAD ZİYARETİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Afad’ı ziyaret ederek depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini duyuruyor. Bakan Kacır, sosyal medya hesabında AFAD ziyareti hakkında yaptığı paylaşımda, “Tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durumu Merkezi’nde gelişmeleri takip ediyorlar” sözlerine yer veriyor.

İSTANBUL’U KORUMAK EN BÜYÜK TESİLLİ

Kacır, ayrıca İstanbul merkezli yaşanan depremlerde “herhangi bir kayıp yaşamamış olmamız en büyük tesellimiz” ifadesini kullanıyor. Bakan, “Bir kez daha, İstanbul’umuza ve ülkemize geçmiş olsun, diyorum. Allah, milletimizi her türlü afetten korusun” diyerek duygu ve düşüncelerini aktarıyor.