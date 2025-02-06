Bakan Kacır: Deprem Bölgelerine Yeni İşyeri İmarı

DEPREMİN İKİNCİ YILDÖNÜMÜNDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıldönümünde, bölgede incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Afetten en çok etkilenen beş ilimiz; Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya’yı afet sonrası ihya illeri olarak belirledik. Bu illerimizin ekonomik ve sosyal toparlanma süreçlerinin hızlandırılması ile ekonomik ve sosyal gelişmişlikte afet öncesinden daha iyi noktalara ulaşmaları önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz bölgesel kalkınma çalışmalarımızın öncelikli hedefi olacak” dedi.

DEVLET-MİLLET DAYANIŞMASI

Bakan Kacır, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yaraları hızlıca sarmak adına devletimizin tüm imkânlarını seferber ettik. Önceliğimiz depremzedelerimizin yaralarının sarılması oldu. Bakanlık olarak; AFAD, Kızılay ve diğer kurumlarımızın öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak üzere, sanayicilerimizle deprem bölgesi arasında adeta bir köprü kurduk.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından sanayi bölgeleri ve fabrikaların yeniden inşa edileceğini ve bölgedeki mevcut yatırımları korurken yeni yatırımlar çekeceklerini aktardı.

CİDDİ YATIRIM TEŞVİKLERİ

Kacır, “Cazibe Merkezleri Programı kapsamında, depremden yoğun olarak etkilenen 65 ilçede gerçekleştirilecek yatırımları, en üst seviyedeki yatırım teşvikleriyle destekliyoruz.” dedi. Bakan, “Cumhurbaşkanımızın kararıyla, geçtiğimiz hafta 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılan programın sunduğu kapsamlı teşviklerden; bugüne kadar 204 milyar lira yatırım tutarına sahip ve 50 binden fazla vatandaşımıza istihdam sağlayacak bin 116 yatırım projesi yararlandı” şeklinde devam etti.

DESTEK PROGRAMLARI VE FİNANSMAN MEKANİZMALARI

Bakan Kacır, Sanayi Sitelerinin borçlarının bir yıl ertelendiğini, depremden etkilenen 11 şehirde 15 OSB ve 17 sanayi sitesi projesi için 14,7 milyar lira kaynak sağlandığını belirtti. Ayrıca, depremde işyerleri zarar gören sanayicilere yeni işyerleri sağlanmasını hedeflediklerini söyledi. “TÜBİTAK aracılığıyla deprem bölgesinde 448 Ar-Ge projesine 772 milyon lira destek, 2.500’e yakın öğrenci ve araştırmacıya 672 milyon lira burs verdik” diyerek devam etti.

KÜLTÜREL KİMLİK VE KALKINMA PLANI

Bakan Kacır, deprem bölgesi şehirlerinin tarih boyunca üretimin ve ticaretin merkezi olduğunu vurguladı ve, “Elbette şehirlerimizin yeniden ihyası ve inşası kadar, kendine özgü tarihi ve kültürel kimliklerinin korunmasını da güçlü ve sürdürülebilir bir kalkınmanın temeli olarak görüyoruz” dedi.

BÖLGESEL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Kacır, kalkınma ajanslarının, şehirlerde altyapı ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi konularında aktif rol üstleneceğini belirtti. “Aktarılan bu kaynak ile bin 585 işyeri inşa ettik, 607 işyeri ve üretim tesisinin bakım onarımını gerçekleştirdik” şeklinde bilgi verdi. Özellikle bölgede devam eden 43 projeye toplamda 690 milyon TL destek sağladıklarını ifade etti.

Bakan Kacır, felaketten etkilenen 11 il için “milletimiz için durmadan, duraksamadan çalışmayı sürdüreceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.