Bakan Kacır, Ekonomik Kalkınma Projesini Destekleyecek

MEHMET FATİH KACIR’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da düzenlenen Kreatif Endüstriler Aracılığıyla Ekonomik Kalkınma Projesi ve Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Merkezi’nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, “Hayata geçirdiğimiz bu projelerle ülkemiz ekonomisinin yüksek teknoloji ve katma değer odaklı dönüşümünü desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.

TOPLUMSAL FAYDAYLA BİRLEŞTİRİLEN BİLGİ

Törende konuşmasına devam eden Kacır, bilginin ekonomik büyümedeki kritik rolünü vurgulayarak, “Artık ülkelerin refah düzeyi ve küresel rekabet gücü; bilimsel bilgi üretme kapasitesiyle, teknolojiyi geliştirme uygulama yetkinliğiyle şekilleniyor” ifadesini kullandı. Yılda 9 binden 49 bine yükselen bilimsel yayın sayısını örnek gösteren Bakan Kacır, Türkiye’nin dünya çapında en fazla bilimsel yayın üreten ülkeler arasında 22’nci sıradan 14’üncü sıraya yükseldiğini de açıkladı.

Bakan Kacır, üniversitelerin gençleri üretmeye teşvik eden merkezlere dönüşmesinin önemine dikkat çekerek, “Nitelikli yayınların raflara hapsolmayıp katma değeri yüksek ürünlere, teknolojilere ve toplumsal faydaya dönüşmesi temel önceliğimizdir” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, üniversitelerin araştırma ve inovasyon ekosistemini destekleyerek girişimcilik kültürünü büyütmeleri gerektiğini ifade etti.

MERKEZLERİN ANLAMLI KATKILARI

Kurulan merkezlerin otomotiv ve makine sektörlerindeki verimliliği artıracağının müjdesini veren Bakan Kacır, ayrıca Küçük ve Ortak Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) rekabetçiliğine de önemli katkılar sağlayacağını belirtti. “Ülke ekonomisini yüksek teknoloji ile desteklemeye devam edeceğiz,” diyen Kacır, ODTÜ’nün bilim ve teknoloji yolculuğundaki kıymetli rolünün daha da derinleşeceğini kaydetti.

Törenden sonra, merkezlerin açılış kurdelesi kesildi.