Bakan Kacır, ESK’yı Ziyaret Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzincan’daki Et ve Süt Kurumu (ESK) Tavuk Kombinası’na yönelik incelemelerde bulundu. Bakan Kacır, çeşitli programlar ve Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştireceği temel atma töreni dolayısıyla kente geldi. Ziyareti sırasında ESK Erzincan Tavuk Kombinası’na uğrayarak, Kombina Müdürü Şeref Hakan Aktürk’ten güncel çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kacır, ziyaretinde kombinanın parçalama ve paketleme alanlarını gezerek, burada yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi. Bu tür ziyaretler, üretim süreçleri hakkında daha iyi bir anlayış geliştirmeyi ve sanayi sektöründeki gelişmelere katkı sağlamayı amaçlıyor.

Diyarbakır’da Asansörde Mahsur Kaldılar

Diyarbakır'da bir spor karşılaşması sırasında asansörde mahsur kalan 8 taraftar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık görevlilerine teslim edildi.
Çanakkale’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi; Y.Ö. ve E.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. 6.85 gram metamfetamin bulundu, E.K. tutuklandı.

