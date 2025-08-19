Bakan Kacır, ESK’yı Ziyaret Etti

İNCELEME ZİYARETİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzincan’daki Et ve Süt Kurumu (ESK) Tavuk Kombinası’na yönelik incelemelerde bulundu. Bakan Kacır, çeşitli programlar ve Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştireceği temel atma töreni dolayısıyla kente geldi. Ziyareti sırasında ESK Erzincan Tavuk Kombinası’na uğrayarak, Kombina Müdürü Şeref Hakan Aktürk’ten güncel çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ÇALIŞMALARIN GÖRÜLMESİ

Kacır, ziyaretinde kombinanın parçalama ve paketleme alanlarını gezerek, burada yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi. Bu tür ziyaretler, üretim süreçleri hakkında daha iyi bir anlayış geliştirmeyi ve sanayi sektöründeki gelişmelere katkı sağlamayı amaçlıyor.