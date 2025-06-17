Bakan Kacır, Harita Projesi Başladı

YERLİ VE MİLLİ ÇÖZÜMLER İÇİN YENİ PROJELER

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Rekabet Öncesi İşbirliği Programı çerçevesinde, stratejik öneme sahip konum tabanlı hizmetler alanında milli çözümler geliştirmek ve inovatif uygulamaların önünü açmak amacıyla ‘Harita ve Navigasyon Uygulaması Geliştirme Projeleri Çağrısı’nın başladığını açıkladı. Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, dijital egemenliği güçlendirmek için harita ve navigasyon uygulamalarında yerli çözümleri daha ileri düzeylere taşıyacaklarını dile getirdi. “Stratejik öneme sahip konum tabanlı hizmetler alanında milli çözümler geliştirmek ve inovatif uygulamaların önünü açmak hedefiyle ‘Harita ve Navigasyon Uygulaması Geliştirme Projeleri Çağrısı’nı başlatıyoruz” diyen Kacır, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun, gerçek zamanlı trafik verisi sunabilen ve karbon ayak izi hesaplayabilen yapay zeka destekli navigasyon uygulamaları geliştirilmesini amaçladıklarını vurguladı.

BAĞIMSIZ NAVİGASYON HİZMETLERİ GÜÇLENİYOR

Bakanlıktan gelen bilgilere göre; bu çağrı ile uluslararası rekabet gücünü arttırarak harita ve navigasyon uygulaması pazarında güçlü bir marka oluşturulması hedefleniyor. Ayrıca, ulusal ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş, güncel ve bağımsız bir navigasyon hizmetine erişim sağlanması, yerli geliştiricilerin desteklenmesi ve dışa bağımlılığı azaltacak milli teknolojilerin geliştirilmesi önemli amaçlar arasında yer alıyor. Savunma sanayi, güvenlik güçleri ve kamu hizmetleri gibi alanlar için özelleştirilmiş navigasyon sistemlerinin de oluşturulması planlanıyor. Başvurular, ‘https://rip.sanayi.gov.tr/anasayfa/Home/Duyurular’ internet adresi üzerinden 15 Ağustos 2025 tarihine kadar yapılabilecek.