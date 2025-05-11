Bakan Kacır: “İhracat 101 Milyar Dolara Ulaştı”

AR-GE TEŞVİKLERİYLE ÖNEMLİ KAZANIMLAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünya genelinde en etkili Ar-Ge teşvik sistemiyle teknoloji geliştirme ve üretim konularında önemli kazanımlar elde ettiklerini belirtti. Kacır, “Ülkemizin orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatı 2002’de yalnızca 10 milyar dolarken, geçtiğimiz yıl bu rakam 101 milyar dolara yükseldi” diye ekledi. Kacır, Boğaziçi Üniversitesi Finans Zirvesi’ne katılması sırasında dünya üzerindeki artan küresel kutuplaşma ve belirsizlik ortamında teknolojinin jeopolitik bir güç aracı haline geldiğine dikkat çekti.

REKABETİ ARTIRAN YATIRIMLAR

Bakan Kacır, sanayide çalışan sayısının 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine ulaştığını hatırlatarak, “İmalat sanayii katma değerinde dünyadaki payımızı iki katına çıkardık. Pandemi sonrası dönemde tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği süreçte başarılı bir şekilde hareket ettik. Gelişmiş sanayi altyapımız ve esnek üretim kabiliyetimizle küresel pazarda önemli bir rekabet avantajı sağladık” ifadesini kullandı. Kacır ayrıca, 22 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatının bugün 265 milyar dolara ulaştığını vurguladı.

YENİLİKÇİ ÇALIŞMALAR VE FİNANSMAN

Kacır, Ar-Ge harcamalarının 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükseldiğini ve bunun üçte ikisinin özel sektör tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. “Ar-Ge yatırımının milli gelirdeki payı gelişmiş ülkeler seviyesine ulaştı. Şu an 106’yı bulan teknoparklarımızda 11 bin 500’den fazla firmamız inovasyon odaklı bir biçimde faaliyet gösteriyor” dedi. Kacır, çeşitli projeler aracılığıyla toplam 700 milyon dolardan fazla finansmanı sanayicilere sunduklarını açıklarken, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile yürütülen projeleri de örnek gösterdi.

Bakan Kacır, “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı ile Merkez Bankası iş birliğiyle dış ticaret açığımızın büyük bir kısmını oluşturan 284 ürüne yönelik yatırımları hızlandırıyoruz. Bu program aracılığıyla girişimcilerden yüksek ilgi görüyoruz. Bugüne kadar toplam yatırım tutarı 1 trilyon 256 milyar lirayı aşan 275 proje başvurusu aldık” şeklinde konuştu. Kacır, 19 yeni yatırımın geçtiğimiz Mart ayında duyurulduğunu ve bu yatırımların toplamda 20 binden fazla nitelikli istihdam oluşturacağını ifade etti.

ENFLASYONLA MÜCADELE HEDEFLERİ

Enflasyonla mücadelede de kararlı adımlar attıklarını belirten Kacır, Nisan ayı itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 37,9’a gerilediğini açıkladı. “Enflasyonu tek hanelere düşüreceğiz. İşsizlik oranımız ise yüzde 7,9 ile son 20 yılın en düşük seviyesine indi. KOBİ’lerimizi güçlendirmek için Ocak ayında devreye aldığımız KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı büyük ilgi gördü” dedi. Kacır, yeni dönemlerde KOBİ’lere önemli finansman desteği sağlayacaklarını da kaydetti.