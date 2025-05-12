Bakan Kacır: “İhracatımız 265 Milyar Dola”

İHRACATTA TARİHİ BİR ZİRVE

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da Türk Standartları Enstitüsü’nün düzenlediği 64. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, “22 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımız, bugün 265 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek düzeyine ulaştı” dedi. Bu toplantıya, TSE Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin ile oda başkanları ve sanayiciler katıldı. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı ve ardından açılış konuşmalarıyla devam etti.

GÜÇLÜ SANAYİ HEDEFİ

Bakan Kacır, “Güçlü Sanayi, Güçlü Türkiye” anlayışıyla son 22 yılda sanayi ve teknolojide atılan büyük adımları vurguladı. Türkiye’nin Avrupa değer zincirlerinde önemli bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Kacır, “Güneş panelinden ticari araçlara, beyaz eşyadan demir çeliğe pek çok alanda yer alıyoruz. Kendi SİHA’larımızı, eğitim uçaklarımızı, helikopterlerimizi, deniz platformlarımızı ve kara araçlarımızı geliştirebilen bir ülkeyiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, geçen yıl TSE’nin düzenlediği 61 bine yakın belge ve raporla ürünlerin güvenli, kaliteli ve çevre dostu hale gelmesini sağladığını belirtti. İthalat denetimleri kapsamında ise 205 bin ürün denetimi yapıldığına ve standart dışı 5 bin ithal ürünün girişinin engellendiğine dikkat çekti.

YEŞİL OSB VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI

Bakan Kacır, TSE’nin çeşitli alanlardaki çalışmalarına da değindi. “Bugün, yapay zekadan kuantum teknolojilerine, anti-sismik cihazlardan denizcilik sistemlerine kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren 161 ayna komiteye sahibiz. Bu komitelerde 2 bin 780 uzman görev yapıyor” dedi. 17 organize sanayi bölgesinin çevresel sürdürülebilirliğe odaklanarak ‘Yeşil OSB’ olarak tescillendiğini belirtti. Akabinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi’nde TSE’nin sunduğu hizmetlerin yerli üretim üzerindeki etkisinin 664 milyon dolar olduğunu ifade etti. Kacır, ayrıca yakın zamanda açılacak olan Ankara Kalite Kampüsü’nde sanayicilerin ihtiyaç duyduğu test ve deney hizmetlerinin uygun maliyetle sağlanacağını söyledi. Program, plaket takdimlerinin ardından sona erdi.