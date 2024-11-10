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Ekonomi

Bakan Kacır İTÜ Projeleriyle Bir Araya Geldi

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GENÇLERİN ROLÜNE VURGU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) proje ve teknoloji takımlarıyla bir araya geldi. Bakan Kacır, “Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda en çok gençlerimize güveniyoruz. Onların azmi, tutkusu ve kabiliyetleriyle Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz.” sözleriyle gençlerin önemine dikkat çekti.

TEKNOLOJİDE YENİ FIRSATLAR

Bu buluşmanın, Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon alanında attığı adımları hızlandıracağı belirtiliyor. Türkiye’nin geleceği için gençlerin teknolojiye olan ilgisi ve katılımı büyük bir temeli oluşturuyor.

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