Bakan Kacır Muğla Teknopark’ı İnceledi

BAKAN KACIR MUĞLA TEKNOPARK’IN YATIRIMLARINI İNCELEDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Muğla’da düzenlenen Güney Ege Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni için bulunduğu sırada, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesindeki Muğla Teknopark’ı ziyaret etti ve incelemelerde bulundu. Ziyaretinin ardından Bakan Kacır, Teknopark’ın mevcut durumu hakkında detaylı bilgiler aldı.

MÜDÜR GÖRÜŞMELERİ VE PROJE GELİRLERİ

Muğla Teknopark’ın şu anki doluluk oranı yüzde 95 seviyesine ulaşmış durumda ve bu alanda 47 firma faaliyet gösteriyor. Bakan Kacır, Teknopark içerisinde yer alan Muğla Apiterapik Arıcılık Ürünleri Ar-Ge ve İnovasyon İşleme Merkezi A.Ş.’nin Ar-Ge çalışmalarını yerinde inceleyerek, bu projelerin Muğla’nın ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağladığını bildirdi. Ayrıca, Teknopark’taki firmaların toplam proje gelirinin 102 milyon TL civarında olduğu aktarıldı.

KALKINMA Hedefi VE PROJELER

Bakan Kacır, Muğla Teknopark ve benzeri projelerin Türkiye’yi daha sağlam bir kalkınma yoluna sokacağını ifade etti. “Bu projelerin kente ve ülkeye hayırlı olmasını diliyoruz” diyerek, Muğla’nın ekonomik gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların önemine vurgu yaptı.