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Bakan Kacır, Öğrencileri Tebrik Etti

ÖĞRENCİLER GURURUNU YAŞATIYOR

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, 2025 YILI ULUSLARARASI REGENERON ISEF BİLİM VE MÜHENDİSLİK YARIŞMASI’NA KATILAN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINI KUTLADI. Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “2025 yılı Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması’nda öğrencilerimiz yine göğsümüzü kabarttı” ifadelerini kullandı.

PROJELERİN BAŞARISI

Bakan Kacır, açıklamalarında 24 öğrencinin 14 projeyle yarışmaya katıldığını ve ülkemizi temsil eden 2 projenin ISEF büyük ödülünü kazandığını vurguladı. Ayrıca, 3 projenin de özel ödüle layık görüldüğünü belirtti. Kacır, “Dünyanın en prestijli lise düzeyi bilim yarışmalarından birinde ülkemize bu gururu yaşatan öğrencilerimizi, onlara yol gösteren değerli danışmanlarını ve en kıymetli varlıkları çocuklarını destekleyen ailelerimizi yürekten tebrik ediyorum” dedi.

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