Bakan Kacır, OSBÜK Heyetini Kabul Etti

TOPLANTIDA STRATEJİK ADIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır, OSBÜK Başkanı Sayın Memiş Kütükcü ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Organize sanayi bölgelerimizin geleceğine yönelik stratejik adımların ele alındığı toplantıda, iş birliği ve ortak hedefler üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı” denildi.

İŞ BİRLİĞİ VE HEDEFLERİN DEĞERLENDİRMESİ

Toplantıda, organize sanayi bölgeleri için atılması gereken adımlar ve ortak hedeflerin belirlenmesi üzerine görüşmeler yapıldı. Bu tür toplantılar, sanayinin geleceği açısından kritik öneme sahip.