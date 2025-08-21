Bakan Kacır Proje Açılışına Katıldı

ARASTA BAYBURT PROJESİ AÇILIŞI YAPILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla Arasta Bayburt projesinin açılışı gerçekleştirildi. Bu etkinlikte, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) destekli projelerin imza töreni de düzenlendi. Törende, toplam 55 milyon 140 bin TL bütçeyle başta Arasta Bayburt olmak üzere 8 projenin hayata geçirilmesi planlandı ve bu projelerin Bayburt’un ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor. Etkinliğe, Bakan Kacır’ın yanı sıra Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve il protokolü de katılım gösterdi.

PROJELERİN DETAYLARI VE KATKILARI

Toplam bütçesi 55 milyon 140 bin 296 TL olan projeler arasında Arasta Bayburt, Yöresel Marmelat ve Reçel Tesisi, Parke Altyapı Projesi, Aydıntepe Yayla Göleti Turizm Altyapısı, Diriliş Sosyal Tesisi, Korkut Ata Rekreasyon Alanı, Süt İşleme Tesisi, Et İşleme Tesisi ve Özel Çocuklar Masal Dünyası projeleri bulunuyor. Açılışı yapılan projelerin ardından Bakan Kacır, Arasta Bayburt projesi kapsamında faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret etti.

BAKAN KACIR’IN ZİYARETİ VE YATIRIMLARIN ÖNEMİ

Daha sonra Organize Sanayi Bölgesi’ne geçerek Elektronik Devre Kart Üretim Tesisi çalışanlarıyla bir araya gelen Bakan Kacır, burada üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Projelerin Bayburt’a hayırlı olmasını dileyen Bakan Kacır, bu yatırımların şehrin gelişimine önemli katkılar sunacağını belirtti.