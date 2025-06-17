Bakan Kacır, Roketsan’ı Ziyaret Etti

ROKETSAN ZİYARETİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Roketsan’ı ziyaret etti. Bakan Kacır, burada kurum yetkilileriyle bir araya gelip yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

AR-GE VE ÜRETİM FAALİYETLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Bakan Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Milli Teknoloji Hamlesi’nin en önemli merkezlerinden Roketsan’da yürütülen Ar-Ge ve üretim faaliyetleriyle ilgili istişarelerde bulunduk” şeklinde ifadeler kullandı. Bu ziyaret, Roketsan’ın yenilikçi projeleri ve katkıları açısından son derece önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.