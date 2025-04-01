Bakan Kacır: Üretim Milli Gücümüzdür

ÜRETİM VE İSTİHDAM TÜRKİYE’NİN MİLLİ GÜCÜDÜR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin ekonomik gücünün temeli olarak üretim ve istihdamı gösteriyor. “Bu gücü kırmaya çalışmak, milli markaları boykot çağrılarıyla zayıflatmaya çabalamak Türkiye’nin ortak geleceğine zarar vermektir” diyerek, ulusal dayanışmaya dikkat çekiyor.

TÜRK MİLLETİ BU TÜR OYUNLARA GELMEZ

Bakan Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Türk milletinin feraset ve basiret sahibi olduğunun altını çiziyor. “Milletimiz bu tür oyunlara gelmez. Milletimiz arasında ayrıştırıcı söylemler üretenler, yine ve daima kendileri kaybedecektir” şeklinde ifadeler kullanan Kacır, birlik ve beraberlik vurgusu yapıyor.