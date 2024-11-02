Bakan Kacır: Yapay Zekadan Daha Fazla Yararlanacağız

YAPAY ZEKANIN ÇALIŞMALARI VE VERİMLİLİK ARTIŞI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü’nün çeşitli sektörlerin yapay zeka teknolojilerinden en üst seviyede yararlanması için yoğun çaba sarf ettiğini vurguladı. Kacır, “Pek çok alanda verimlilik artışı getiren yapay zekadan daha fazla faydalanacağız.” diyerek, yapay zekanın sunduğu fırsatlara dikkat çekti.

SAHTE BELGE TESPİTİ İÇİN YAPAY ZEKADAN YARARLANMA

Bakan Kacır, sosyal medya platformu X’te Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in, “Sahte belge düzenleme ve haksız iade talep etme riski yüksek mükellefleri yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak tespit etmek amacıyla TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü ile bir proje başlattık.” şeklindeki paylaşımına atıfta bulunarak, yapay zeka ile yürütülen projelere dair bilgi verdi. Kacır, TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü’nün, kurumların ihtiyaç duyduğu yapay zeka çözümlerini ülkemizde geliştirmek amacıyla 30 farklı alanda projeleri desteklediğini ifade etti.

BÜYÜKVERİ ANALİZİ İÇİN GÜÇLÜ TEKNOLOJİ

Kacır, büyük veri analizi ve yapay zeka araştırmaları için devreye aldıkları 35 bin dizüstü bilgisayar gücündeki süper bilgisayar ARF hakkında bilgi verdi. Ayrıca, üyesi oldukları Yüksek Başarımlı Hesaplama Ortak Girişimi (EuroHPC JU) sayesinde, dünyanın 8’inci süper bilgisayarına erişim imkanı bulduklarını belirtti. Bu gelişmeler sayesinde pek çok alanda verimlilik artışını sağlayacaklarını aktardı.