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Bakan Kacır Yerli Malı Tebliği’ni Açıkladı

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YERLİ MALI BELGESİ ALAKALI YENİ DÜZENLEME

Yerli Malı Belgesi için yapılan başvurularda üründeki yerli malı statüsünün belirlenmesine ilişkin detayları ortaya koyan ve idarelerin Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alımlarını ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yerli malına ilişkin diğer düzenlemelerini içeren “Yerli Malı Tebliği” Resmi Gazete’de yayınlandı.

BAKAN KACIR’IN AÇIKLAMALARI

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, yeni düzenlemenin Türk sanayisinin üretim kapasitesini ve rekabetçiliğini artıracağını, aynı zamanda cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Kacır, bu yeni Yerli Malı Tebliği’nin yürürlüğe girdiğini belirtti ve şu şekilde konuştu:

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