Bakan Kavaklıoğlu, Pollard ile buluştu

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, gerçekleştirdiği Londra ziyareti sırasında Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Luke Pollard ile bir araya geldi. Bu görüşme, Bakan Pollard’ın göreve başlamasıyla gerçekleştirdiği ilk resmi toplantı olma özelliğini taşıyor.

Toplantıda, savunma sanayii alanında önemli konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Özellikle Eurofighter, C-130J ve A400M retrofit gibi büyük ölçekli projelerin ele alındığı bu görüşmeler, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Alpaslan Kavaklıoğlu, bu görüşmelerin, savunma sanayiindeki gelişmeleri hızlandıracağını belirtiyor.

Ayvalık’ta Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Ayvalık'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve fişekler bulundu. Şüpheliler tutuklanarak adliyeye gönderildi.
Denizli Ziyaretinde Bakan Bolat’ın Programı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı ve Vali Ömer Faruk Coşkun ile önemli görüşmeler yaptı.

