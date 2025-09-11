Bakan Kavaklıoğlu, Pollard ile buluştu

ZİYARET BİLGİLERİ

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, gerçekleştirdiği Londra ziyareti sırasında Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Luke Pollard ile bir araya geldi. Bu görüşme, Bakan Pollard’ın göreve başlamasıyla gerçekleştirdiği ilk resmi toplantı olma özelliğini taşıyor.

SAVUNMA SANAYİSİ ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Toplantıda, savunma sanayii alanında önemli konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Özellikle Eurofighter, C-130J ve A400M retrofit gibi büyük ölçekli projelerin ele alındığı bu görüşmeler, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Alpaslan Kavaklıoğlu, bu görüşmelerin, savunma sanayiindeki gelişmeleri hızlandıracağını belirtiyor.