Bakan Kurum, 300 bin konut teslim edecek

300 BİN KONUTUN İNŞAATI TAMAMLANIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 300 bin konutun zemin etütlerinin yapılacağını ve projelerin çizileceğini açıkladı. Bakan Kurum, “Dünya üzerinde 2 yılda bu kadar kısa bir süre içerisinde 300 bin konutu tamamlayacak bir devlet yoktur. Şu an saatte 23, günde 550 konut teslim edilmektedir” dedi. Bakan, bu açıklamayı Malatya’da, 300 bininci afet konutunun kura çekimi ve anahtar teslim töreni öncesi yaptığı yerinde incelemeler sırasında paylaştı.

MALATYA’DA TARİHİ BİR BULUŞMA

Bakan Kurum, Malatya’nın yarın önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacağını ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle deprem bölgesindeki 11 ilde bitirdiğimiz 300 bininci konutun anahtarını Malatyalı hemşehrilerimiz ve depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. 11 ildeki vatandaşlarımızın heyecan ve mutluluğuna şahitlik edeceğiz.” şeklinde konuştu.

YÜZDE 70İ TESLİM EDİLECEK

Teslim edilecek konutlarla birlikte, söz verilen 453 bin yuvanın yüzde 70’inin yarın teslim edilmiş olacağını belirten Bakan Kurum, “Depremde evleri ağır hasar gören vatandaşlarımızdan her 3 depremzede kardeşimizin 2’sinin evini 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak teslim etmiş olacağız. Yıl sonuna kadar da tüm hak sahibi vatandaşlarımıza konut ve iş yerlerini teslim etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM VE ALT YAPI PROJELERİ DE DEVAM EDİYOR

Bakan Kurum, konut yapımının yanı sıra eğitim ve altyapı projelerine de değinirken, “11 ilimizde sadece konut üretmiyoruz. Çarşı, cami, dükkan, alışveriş mekanları ve tarihi mekanların ihyası ile birlikte toplam bir kalkınma ve şehircilik hamlesi yürütüyoruz” dedi. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 56 okul inşasını tamamladığını ve 85 okul inşasının hızla devam ettiğini aktaran Bakan, yarın 12 okulun da açılışını gerçekleştireceklerini belirtti.

Bakan, 11 ilde altyapı çalışmalarının da hızla devam ettiğini belirterek, “Bu kapsamda 11 bin kilometre altyapıyı şehirlerimize kazandırıyoruz. Yarınki coşkuya, 300 bininci konutun teslimine tüm Malatya’yı ve depremzede kardeşlerimizi davet ediyoruz” diye konuştu.