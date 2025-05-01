Bakan Kurum: 4 Bin 295 Bina Hasarlı

ÇEVRE BAKANINDAN KANAL İSTANBUL AÇIKLAMALARI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul ile ilgili olarak Bakan Kurum, “Açıklamaları dikkate almıyorlar. Hep bir algı peşindeler. İki laftan biri yalan. Biz sosyal konut yapıyoruz. Bu açıklamayı yapmamıza rağmen bu konutların Araplara satıldığına dair algı yapıyorlar.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DAKİ HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI

İstanbul depremine ilişkin hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Kurum, “36 bin binada 425 bin bağımsız bölümünün hasar tespiti yapılmıştır. 4 bin 295 binanın az hasarlı olduğu tespit edildi.” şeklinde konuştu.

AZ HASARLI BİNALARA MÜJDE

Bakan Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği ‘Yarısı Bizden Kampanyası’na az hasarlı binası olan vatandaşlarımızın dahil olacağını ifade ettik.” dedi.