Bakan Kurum, Aileyi Ziyaret Etti

ÇEVRE BAKANINDAN YENİ KÖY EVİ ZİYARETİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yeni köy evini teslim alan Mehmet Ürün ve ailesini ziyaret etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, Malatya’da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Ürün ve ailesinin yeni köy evine konuk oldu.

ZİYARETİN ICERİĞİ

Kurum, ziyareti sırasında Mehmet Ürün’ün annesi 91 yaşındaki Gültekin Ürün ve dayısı 84 yaşındaki Mustafa Yarlına ile de sohbet etti. Yarlına, deprem bölgesindeki çalışmalarından dolayı Bakan Kurum’a teşekkür ederek, “Seni gördük daha iyi olduk. Köylümüz gibi biliyoruz seni, iyi tanıyoruz. Burada seni tanımayan insan yok. Hepimiz de seni iyi tanırız. Çok yoruldun, çok geziyorsun. Senin emeğin çok. Allah yardımcın olsun. Allah senden razı olsun.” dedi. Bakan Kurum ise bu ilgiyi karşılayarak, “Sizi böyle görüyoruz ya bizim için en büyük mutluluk bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın her birinize selamları, hayırlı olsun dilekleri var. Güle güle oturun.” yanıtını verdi.

HALI SAHA SÖZÜ

Aile ziyaretinin ardından mahallede vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum, çocukların halı saha taleplerine ilişkin olarak, “1 ay sonra halı sahanız bitecek.” şeklinde söz verdi. Ayrıca, Bakanlığın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kuyulu Mahallesi’nde 49 köy evi tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiği, 26 köy evinin ise yıl sonuna kadar tamamlanacağı bilgisi aktarıldı.