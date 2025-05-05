Bakan Kurum, Aileyle Tanıştı Vaatte Bulundu

BAKAN KURUM MALATYA’DA AİLEYLE BULUŞTU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki Kuyulu Mahallesi’nde yeni köy evlerine taşınan bir aileyi ziyaret etti. Bakan Kurum’un Malatya ziyareti sırasında Mehmet Ürün ve ailesiyle bir araya geldiği bildirildi. Ziyaret sırasında, Bakan Kurum, Mehmet Ürün’ün annesi Gültekin Ürün (91) ile dayısı Mustafa Yarlına (84) samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

TALEPLER VE TEŞEKKÜRLER

Mustafa Yarlına, deprem bölgesindeki çalışma ve fedakarlıklarından dolayı Bakan Kurum’a minnettar olduğunu dile getirerek, “Seni gördük daha iyi olduk. Köylümüz gibi biliyoruz seni, iyi tanıyoruz. Burada seni tanımayan insan yok. Çok yoruldun, çok geziyorsun. Senin emeğin çok, Allah yardımcın olsun. Allah senden kat kat razı olsun” dedikten sonra Bakan Kurum’un çalışmalarını takdirle karşıladı.

HALI SAHA SÖZÜ

Aile ziyaretinin ardından Bakan Kurum, mahalledeki vatandaşlarla bir araya geldi. Burada çocukların halı saha isteğini de dikkate alarak, “1 ay sonra halı sahanız bitecek, orada futbol oynayacaksınız” şeklinde bir vaatte bulundu. Kuyulu Mahallesi’nde yer alan 49 köy evinin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiği, yıl sonuna kadar da 26 köy evinin daha sahiplerine verileceği belirtildi.