Bakan Kurum, Aydın’da Çalışmaları Değerlendirdi

BİLGİ PAYLAŞIMI VE GÖRÜŞMELER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi il başkanları ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi. Bakan Kurum, bu önemli kabule ilişkin sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ÇALIŞMALAR

Yapılan paylaşımında verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurum, “Kentsel dönüşüm projelerimiz başta olmak üzere Aydın’da sürdürdüğümüz çalışmalarımızı, ilçelerimizin ihtiyaçlarını değerlendirdik. Şehrimizi riskli yapı stokunu yenileyerek, afetlere hazırlıklı hale getireceğiz.” şeklinde konuştu. Kabulde, Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, İLBANK Genel Müdürü Recep Türk ve ilgili bürokratlar da yer aldı.

