Bakan Kurum, Aydın Heyetini Ağırladı

TOPLANTIYI GERÇEKLEŞTİRDİLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aydın Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki heyeti kabul etti. Toplantıya katılanlar arasında AK Parti Aydın milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve çeşitli yerel temsilciler de bulunuyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÜZERİNDE DURULDU

Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Aydın heyetini Bakanlığımızda ağırladık. Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanları ve ilçe belediye başkanları ile verimli bir toplantı yaptık” ifadelerini kullandı. Toplantıda, Aydın’daki kentsel dönüşüm projeleri başta olmak üzere sürdürdükleri çalışmalar değerlendirildi.

AFETLERE HAZIRLIKLAR ARTIRILACAK

Bakan, “Şehrimizi riskli yapı stokunu yenileyerek, afetlere hazırlıklı hale getireceğiz” açıklamasında bulundu. Toplantıya ayrıca Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, TOKİ Başkanı Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, İLBANK Genel Müdürü Recep Türk ve ilgili bürokratlar katıldı.