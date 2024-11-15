“Bakan Kurum, Bowen ile Toplantı Gerçekleştirdi”

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya platformunda bir açıklama yaptı. Bakan, “Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen ile beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Ülkemizin COP31’e ev sahipliği yapması konusundaki kararlılığını, lojistik olarak hazır olduğumuzu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında bir köprü oluşturabileceğimizi vurguladık” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede ve yeşil dönüşüm konusunda önemli tecrübe ve birikime sahip olduğunu belirtti.

İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

Bakan Kurum, “Bu bağlamda COP31 Başkanlığımız sürecinde de Avustralya ve WEOG ülkeleri ile iş birliği içinde çalışmayı temenni ediyoruz” şeklinde açıklama yaptı. Bu iş birliğinin, iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını hızlandıracak önemli bir adım olabileceğini ifade etti. Ayrıca, ziyareti için mevkidaşına ve beraberindeki heyete teşekkür ettiğini belirtti.