Bakan Kurum, Bursa Esnafını Ziyaret Etti

BAMBAŞKA BİR ÇARŞI DENEYİMİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa ziyaretinde Tarihi Hanlar ve Çarşılar Bölgesi’ni gezdi. Esnaflarla ve vatandaşlarla keyifli sohbet gerçekleştiren Bakan Kurum, Bakanlığın uyguladığı ‘Bursa Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Meydan Projesi’ni yerinde inceledi. Esnaf ve vatandaşlar, projeyle ilgili memnuniyet duyduklarını ifade etti. ‘Bursa Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Meydan Projesi’ çerçevesinde toplamda 19 bin metrekarelik bir açık alan düzenlemesi yapılıyor. Bu kapsamda yeşil alan, sert zemin ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirilerek Pirinç Han, İpek Han ve Bakırcılar Çarşısı gibi önemli noktalar yeniden canlanıyor. Ayrıca, Sağrıcı Sungur Mescidi ve bitişiğindeki Şeyhülislam Esiri Mehmet Efendi Türbesi’nin bakım onarım çalışmaları da tamamlandı.

TARİHİ YAPILAR YENİDEN HAYATA KAZANDIRILIYOR

Ulu Cami ve çevresindeki Hanlar Bölgesi’nde tarihi görselliği bozan yapıların kaldırılması için acele kamulaştırma kararı alındı ve bu kapsamda 6-7 katlı toplam 63 yapı yıkılıyor. Hanlar Bölgesi’nin hemen altında ise 4 katlı, 12 bin 500 metrekarelik alanda 500 araç kapasiteli yer altı otoparkı projesinin tamamlanması aşamasına geldi. Bu çalışmalar, bölgenin tarihi kimliğini koruyarak daha düzenli bir görünüm kazanmasına yardımcı olacak.