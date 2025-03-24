Bakan Kurum’dan Kahramanmaraş Şantiyeleri Açıklaması

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş’taki şantiyelerden gece ve gündüz görüntüleri paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Durmuyoruz, dinlenmiyoruz. Tüm vatandaşlarımız yuvalarına kavuşana kadar bize uyku yok. Gece gündüz. 7/24. 11 ildeki şantiyelerimizde gündüzün temposunu gece de sürdürüyoruz” sözlerini kullandı. Bakanlık, Kahramanmaraş’ta bugüne kadar 24 bin 420 konut, 30 iş yeri ve 10 bin 180 köy evi olmak üzere toplam 34 bin 630 bağımsız bölümü teslim etti. Yıl sonuna kadar teslim edilecek konut ve iş yeri sayısı ise toplamda 74 bin 187 olacak.

YENİ YAŞAM ALANLARI KURULUYOR

Emlak Konut GYO tarafından Ebrar Sitesi’nin yerinde yeni bir yaşam alanı inşa ediliyor. Toplamda 32 blok, 678 daire ve 99 ticari alan bulunuyor. Bu yapıların temellerinde zemin iyileştirmeleri sonrası her blokta ortalama 100 adet olmak üzere 3 bin 870 fore kazık kullanıldı. Trabzon Caddesi’nde de yeni projeler devam ediyor. Emlak Konut, Trabzon Bulvarı ile Azerbaycan Mahallesi arasında 2 bin 774 bağımsız bölüm inşa ediyor. Azerbaycan Mahallesi’nde TOKİ’nin yürütmekte olduğu projede ise 1,110 konut ile 766 iş yeri inşa ediliyor.

İŞÇİ GÜCÜ ARTIYOR

Kahramanmaraş şehir merkezindeki şantiyelerde yaklaşık 4 bin işçi aralıksız çalışıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin, Dulkadiroğlu bölgesinde 91 hektarlık, Onikişubat ilçesinde ise yaklaşık 191 hektarlık alanlarda zemin iyileştirmeleri yapıldığını belirtti. “Gerekirse yerin 20-21 metre altına kadar fore kazıklarla zemin iyileştirmeleri yapıyoruz. Sağlam temeller üzerine yapılar oluşturmaya çalışıyoruz” diyen Şahin, insanların “Bakanlık yapıyor burayı” dediklerinde güven hissi duyduklarını dile getirdi. TOKİ uzmanı Tufan Gümüş de, “Deprem bölgesinde 7/24 çalışmalarımız devam ediyor. Gündüz nasılsak gece de aynı şekilde konutları yetiştirebilmek için çalışmalarımız sürüyor” ifadesini aktardı.