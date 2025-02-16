Bakan Kurum’dan Özel’e Videolu Yanıt

TEPKİLERLE DOLU AÇIKLAMALAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katıldığı televizyon programında kendisi hakkında yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Özgür Özel, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile Murat Kurum arasında bir tartışma yaşandığını öne sürdü. Bakan Kurum, Özel’in ifadesini çürütüp, “Türk siyasetinin Ziya’sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum” şeklinde yorum yaptı.

NEŞELİ GÜNLER VİDEOSU PAYLAŞILDI

Bakan Kurum, Türk sinemasının klasiklerinden biri olan Neşeli Günler filminden sahnelerin bulunduğu bir videoyu paylaşarak bazı sözlere yer verdi. Murat Kurum, “Ben belediye başkanının üzerine yürümüşüm de belediye başkanı benim iki yakama yapışmış da… Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan. İnsanın ağzı açık kalıyor” ifadelerini kullandı ve yine Özgür Özel’e atıfta bulunarak, “Özgür Özel, ‘Türk siyasetinin Ziya’sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum.” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Özgür Özel, Halk TV’deki programında, Abdurrahman Tutdere’nin deprem sonrası ismini vermediği bir bakanla karşılaştığını ve bir tartışma yaşandığını aktarmıştı. Özel, bu bakanın Tutdere’nin görüldüğü bir yerde “üzerine yürüdüğünü” belirterek, “Abdurrahman da kendini kaybetmiş bunun iki yakasına yapışmış, zor ayırmışlar.” şeklinde konuştu.