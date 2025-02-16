Bakan Kurum’dan Özel’e Videolu Yanıt

BAKAN KURUM’DAN TEPKİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katıldığı televizyon programında kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara karşılık verdi. Özel, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile Bakan Kurum arasında bir tartışma yaşandığını belirtmişti. Murat Kurum, “Türk siyasetinin Ziya’sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

BAKANIN PAYLAŞIMI

Bakan Kurum, Türk sinemasının sevilen yapımlarından Neşeli Günler filminden kesitlerin bulunduğu bir video paylaşarak, “Ben belediye başkanının üzerine yürümüşüm de belediye başkanı benim iki yakama yapışmış da… Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan. İnsanın ağzı açık kalıyor” dedi. Kurum, Özgür Özel’in açıklamalarını eleştirirken, “Özgür Özel, ‘Türk siyasetinin Ziya’sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum” ifadelerini yineledi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMASI

Halk TV’de katıldığı programda Özgür Özel, Tutdere’nin deprem sonrası, ismini vermediği bir bakanla yaşadığı tartışmayı aktarmıştı. Özel, “Bu Bakan, Abdurrahman’ı gördüğü bir yerde, üzerine yürümüş. Abdurrahman da kendini kaybetmiş, bunun iki yakasına yapışmış, zor ayırmışlar” demişti.