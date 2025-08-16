Bakan Kurum Deprem Hasarını Açıkladı

DEPREM SONRASI HASAR TESPİTİ TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Sındırgı bölgesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarının sona erdiğini bildirdi. Bakan Kurum, depremin yarattığı hasarın detaylarını paylaştı. “Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1’lik depremin ardından hasar tespit çalışmalarımızı dün itibarıyla tamamladık. Sındırgı’daki bütün evleri taradık.” açıklamasında bulundu.

AĞIR HASARLI YAPILAR TESPİT EDİLDİ

Kurum, yapılan incelemelerde Balıkesir’de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm ve Manisa’da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere, toplamda 729 binada 1036 bağımsız bölümü ağır hasarlı veya yıkık olarak belirlediklerini ifade etti. “Hiç vakit kaybetmeden ağır hasarlı yapıları yıkacak, hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız.” ifadesiyle sürecin hızlandırılacağını duyurdu.

TOKİ İLE YENİ EVLER HAZIRLANACAK

Bakan Kurum, ilk aşamada Sındırgı’da Mayıs ayında bitirmeyi hedefledikleri TOKİ tarafından inşa edilen 100 evin de hak sahibi vatandaşlara sunulacağını söyledi. Bu adımlarla bölgedeki yeniden inşa süreci başlayacak.