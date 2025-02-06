Bakan Kurum Deprem Sonrası Planlardan Bahsetti

BAKAN KURUM’UN AÇIKLAMALARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’da düzenlenen “Bir Oluruz” 6 Şubat Depremleri Anma Programı’nda önemli bilgilendirmelerde bulundu. Bakan Kurum, deprem felaketi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini paylaştı. İşte açıklamalarının detayları.

CUMHURBAŞKANI’NDAN ALDIĞI SÖZLER

Bakan Kurum, “Buraya gelen, günümüze teşrif eden buradaki tüm kardeşlerimizi öncelikle sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Elbette şehitlerimizin emanetine sahip çıkan, bugün burada bir ve beraber olan tüm kardeşlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanının deprem sürecine dair verdiği önemli sözü aktardı. “Murat, hazır ol. Bu yuvaları yeniden biz yapacağız. Bu şehirleri yeniden biz ayağa kaldıracağız. Bu milleti yeniden biz mutlu edeceğiz, hazır ol” dedi. Kurum, bu şerefli görevi aldıklarını ve ekibiyle birlikte çok çalıştıklarını belirtti.

YENİ YUVALARIN ANLAMI

Bakan Murat Kurum, depremzedeler için yapılan yeni konutlar hakkında “Bugün biz de hep birlikte tıpkı bir karanfil gibi yeni bir başlangıcın simgesi olan yuvalarımızın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 ilimizden 11 ailemize yeni yuvalarının anahtarlarını teslim ediyoruz” dedi. Her yeni konutun, evladını kaybetmiş annelere bir nebze huzur vermesini diledi. “Bizim başka bir isteğimiz yoktur” diyerek, şehit aileleri için verilen sözü hatırlattı.

MİLLETİN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞMA AZMİ

Kurum, milletin geleceği için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti: “Yüzbinlerce yeni yuva kurduk, yepyeni uydu kentler şehirler kurduk. Bizim için çalışmanın sonu yoktur.” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde “453 bin konut… Dile kolay neredeyse yarım milyon yuvayı süratle yapacağız” açıklamasına yer verdi. Hedefleri arasında evine gitmeyen tek bir depremzede bırakmamak olduğunu vurguladı.

ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORLAR

Bakan Kurum, “Bir gün Adıyaman’da yeniden buluşacağız. Maraş’ta, Adana’da, Osmaniye’de, Antep’te yeniden kucaklaşacağız” diyerek, 182 bin işçi, emekçi, mimar ve mühendis ile birlikte durmadan çalışacakları sözünü verdi. “Dinlenmeden çalışacağımızı sizlerin huzurunda söz veriyorum” dedi.

Bu açıklamalar, Adıyaman’ın deprem sonrası yeniden inşası ve destek sağlanması açısından oldukça önemli detaylar içeriyor.