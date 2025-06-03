Bakan Kurum, Deprem Üzerine Açıklama Yaptı

DEPREM SONRASI HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit ekiplerinin saha tarama çalışmalarına devam ettiğini duyurdu. Bakan Kurum, şu ana kadar tespit edilen herhangi bir yıkım olmadığını belirtti.

BAKAN KURUM’DAN TAZİYE VE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Akdeniz açıklarında meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasar tespit ekiplerimiz saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar herhangi bir yıkım tespit edilmedi” dedi. Ayrıca, Fethiye’de panik atak geçirerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Afranur Günlü için Allah’tan rahmet dileyerek, ailesine başsağlığı ve sabır istedi. Yaralanan vatandaşlar için acil şifalar temennisinde bulundu ve tüm vatandaşlara yeniden geçmiş olsun dileklerini iletti.