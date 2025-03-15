Bakan Kurum Depremzede Aileyi Ziyaret Etti

BAKAN MURAT KURUM’UN ZİYARETİ VE HİZMETLERİ

Hatay’da depremzede aileler ile bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, “Allah bir daha böyle acı keder vermesin. İnşallah Hatay eskiden çok daha güçlü olacak” ifadesini kullandı. Hatay’da bir dizi temas gerçekleştiren Bakan Kurum, Defne ilçesinde afet konutlarının inşa edildiği Orhanlı Mahallesi’nde, iki çocuklu İpek ailesini ziyaret etti. Depremde hayatını kaybedenleri anan Bakan Kurum, bölgenin önemine vurgu yaptı.

İPEK AİLESİNİN DUYGULARI

28 yaşındaki anne Kader İpek, ev sevincini gözyaşlarıyla anlatarak, “Bizim için hayaldi bir evin olması. Konteyner çıktığında bile ağladım. Ev çıkınca daha çok ağladım. Çok zorluklar çektik. Çadırda kaldık. İnanmadık bir gün evimizin olacağına. Hiçbir şeyimiz yoktu, mindere bile razıydık. Dua ediyorduk; ‘bir evimiz olsun, minder atar otururuz’ diye. Çok şükür, devletimiz daha fazla imkan verdi. Bu kadar güzel bir evi hayal bile edemiyordum. Geldiğimde inanamadım. Eşime ‘burası bizim mi?’ dedim. Saray gibi geldi bize. O kadar acıdan sonra bu kadar feraha çıkmaya hala inanamıyorum” şeklinde konuştu.

ŞEHİR YIKILDI, HİSSETLER DERİNLEŞTİ

Deprem sonrası yaşadıklarını aktaran Kader İpek, “İnanın, insanın evi değil de şehri yıkılınca evsiz kalıyor. Evim yıkılsaydı başka şehirde bulurduk. Ama bizim şehrimiz gitti, başka ev de bulamadık. Bugünümüze çok şükrediyoruz, devletimizle gurur duyuyoruz. Konteynerden sonra evimiz saray gibi geldi. Beklediğimden çok çok üstün çıktı” dedi. Bakan Kurum, ailenin çocuklarıyla da sohbet etti ve “Büyüyünce ne olacaksın?” sorusuna ailenin küçük oğlu 8 yaşındaki Yusuf, “Sizin gibi” cevabını verdi.