Bakan Kurum, Depremzedelere Ziyaret Gerçekleştirdi

BAKAN KURUM DUMLADIROĞLU İLÇESİNDE DEPREMZEDE AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde yeni evlerine taşınan depremzedelerin yanına giderek Tıraş ailesini ziyaret etti. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Kurum, Kahramanmaraş’ta geçirdiği süre içerisinde yeni evlerine taşınan depremzedelere yönelik ziyaretler gerçekleştirdi. Tıraş ailesiyle bir araya gelen Kurum, onlara evlerinin hayırlı olmasını diledi.

DEPREM BÖLGESİNE DESTEK VURGUSU

Kurum, tüm inşaatlar tamamlanana kadar depremin etkilendiği bölgeyi yalnız bırakmayacaklarını ifade etti. “İlk gün de buradaydık, son güne kadar da hep beraber burada olacağız. Sözümüzü tutacağız. Her ev huzura kavuşana kadar yanınızda olacağız.” şeklinde konuşan Bakan, ailelere destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Ayrıca, Anneler Günü dolayısıyla ailedeki annelere de hediyeler verdi.