Haberler

Bakan Kurum, Depremzedelere Ziyaret Gerçekleştirdi

BAKAN KURUM DUMLADIROĞLU İLÇESİNDE DEPREMZEDE AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde yeni evlerine taşınan depremzedelerin yanına giderek Tıraş ailesini ziyaret etti. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Kurum, Kahramanmaraş’ta geçirdiği süre içerisinde yeni evlerine taşınan depremzedelere yönelik ziyaretler gerçekleştirdi. Tıraş ailesiyle bir araya gelen Kurum, onlara evlerinin hayırlı olmasını diledi.

DEPREM BÖLGESİNE DESTEK VURGUSU

Kurum, tüm inşaatlar tamamlanana kadar depremin etkilendiği bölgeyi yalnız bırakmayacaklarını ifade etti. “İlk gün de buradaydık, son güne kadar da hep beraber burada olacağız. Sözümüzü tutacağız. Her ev huzura kavuşana kadar yanınızda olacağız.” şeklinde konuşan Bakan, ailelere destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Ayrıca, Anneler Günü dolayısıyla ailedeki annelere de hediyeler verdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Beşiktaş Seçiminde Yeni Dönem Başlıyor

Beşiktaş Başkanı ve aday Serdal Adalı, kulübün başarılı bir yolda ilerlemesinin bazı kişilerin geri dönüş imkânlarını ortadan kaldıracağını vurguladı.
Haberler

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Operasyonu Yaptı

Kayseri'de narkotik ekipleri, sokak uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleyerek 950 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Beş kişi gözaltına alındı ve bazıları tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.