Bakan Kurum, Geri Dönüşümü Anlattı

BAKAN KURUM’DAN ANİMASYON FİLM PAYLAŞIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çevre Haftası dolayısıyla Depozito Yönetim Sistemi’ni tanıtan Minik DOA’lar animasyon filmini sosyal medya platformunda paylaştı. Bakan Kurum, bu paylaşımında “Çocuklarımızın bu akşamki uyku hikayesi bizden. Yeşil Gelecek Adası’nın minik DOA’larıyla tanışalım” sözleriyle animasyonun önemine dikkat çekti.

ANİMASYONUN İÇERİĞİ

Çocuklara geri dönüşümü anlatan bu film, Depozitosu Olan Ambalajlar makinesine bırakılan bir plastik şişenin geri dönüşüm sürecini, yapay zeka destekli ‘minyatür işçiler’ tekniği ile görselleştiriyor. Animasyonda, Yeşil Gelecek Adası’nda yaşayan ‘Minik DOA’ kahramanlarının geri dönüşüm dünyasına dair hikayeleri masalsı bir üslupla anlatıldı. Filmle birlikte “Yeterince var” sloganı hatırlatılarak Sıfır Atık Hareketi’ne vurgu yapıldı.

DEPOZİTO SİSTEMİNİN UYGULAMA AŞAMALARI

Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen Depozito Yönetim Sistemi, 2019 yılında Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde pilot olarak uygulamaya alındı. Şubat 2025 itibarıyla ise Sakarya’da sistemin il uygulaması başlatılacak. Kızılcahamam’da uygulamanın başarıyla devam etmesiyle yılda ortalama 472 ton atık geri dönüştürülüyor. Sakarya’da ise sistemin ilk 1,5 ayında 100 ton atık cam toplandı. Pilot uygulamalar Erzurum, Samsun, Mersin, Gaziantep, Konya ve İzmir’de de başlatıldı ve 2026 yılı başında ülke genelinde uygulanması öngörülüyor.

DOA UYGULAMASI NASIL ÇALIŞIYOR?

Geri dönüşüm sürecine dahil olan bu sistemle, DOA logosu taşıyan plastik ve cam şişeler ile alüminyum ambalajlar, DOA İade Makineleri’ne bırakılıyor. Ambalaj başına belirlenen tutar, kullanıcıların cep telefonlarına yükledikleri dijital cüzdan uygulamasında birikiyor. Bu uygulama sayesinde geri dönüşüm bilinci yaygınlaşırken, vatandaşlar da geri dönüşüm yaparak kazanç sağlar hale geliyor. Biriken tutar, anlaşmalı mağazalarda, marketlerde ve restoranlarda QR kodu okutularak kullanılabiliyor veya banka hesaplarına transfer edilebiliyor.