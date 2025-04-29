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Bakan Kurum Hasar Tespit Detaylarını Açıkladı

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İSTANBUL’DA DEPREM SIRASINDAKİ SON DURUMLAR

İstanbul, 23 Nisan tarihinde 6.2 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı. Depremin ardından yetkililer, can kaybı olmadığını duyurdu. Ayrıca, hasar tespit çalışmalarına hızlı bir şekilde başlandığı belirtildi.

ÇEVRE BAKANI’DAN AÇIKLAMALAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yaparak, hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını açıkladı. Bakan Kurum, “25 BİN 17 BİNAYI İNCELEDİK” diyerek yaptığı paylaşımda, İstanbul’da bugün itibarıyla şu bilgileri verdi: “25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız.”

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