Bakan Kurum Hasar Tespiti Tamamlandı

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Balıkesir Sındırgı’daki deprem sonrası başlatılan hasar tespit çalışmalarının dün itibarıyla sona erdiğini bildirdi. Bakan Kurum, “Ekiplerimizce yapılan incelemelerde; Balıkesir’de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm, Manisa’da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere, toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi” dedi.

ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Bakan Kurum, “Hiç vakit kaybetmeden çalışmalarımızı başlatacağız. Ağır hasarlı yapıları yıkacak, hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız” diye belirtti. Sındırgı’da mayıs ayında tamamlamayı planladıkları TOKİ tarafından inşa edilen 100 evi de hak sahibi vatandaşlara sunacaklarını vurguladı.