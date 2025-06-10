Bakan Kurum, Hassa Konutlarını Paylaştı

HASSA’DAKİ DEPREM KONUTLARI TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’ın Hassa ilçesinde yapımı sona eren deprem konutlarına ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Aşağıkarafakılı Mahallesi’nde 661 bin metrekarelik bir alanda 206 bloktan oluşan toplam 3 bin 878 konut inşasını tamamladı. Bu konutların hak sahiplerine etap etap teslim edilmesi planlanıyor.

BAKAN KURUM’DAN DUYGU DOLU PAYLAŞIM

Bakan Kurum, paylaşımında depremzede Yunus Demir’in “Devlet bize ev değil, yuva içinde yuva yaptı.” ifadelerini alıntılayarak, “Hatay Hassa’daki afet konutlarımızı gördünüz mü?” şeklinde bir soru yöneltti. Görüntülerin içerisinde TOKİ Uzmanı ve İnşaat Mühendisi Hüseyin Tuygar’ın görüşlerine de yer verildi. Tuygar, güvenli kentlerin inşası sürecinde deprem korkusundan uzak olunacağını belirtti ve “6 Şubat depremlerinde de görüldüğü gibi TOKİ’nin 11 ilde tamamlamış olduğu konutların hiçbiri hasar almadı. Bundan sonra da çok daha sağlam konutlar inşa ediliyor.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, yeni evlerine kavuşan vatandaşların görüşleri de paylaşımda yer aldı.