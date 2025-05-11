Bakan Kurum: “Her Ev Huzura Kavuşacak”

KURUM’UN ZİYARETİ VE TIRAŞ AİLESİYLE BULUŞMASI

Kahramanmaraş’ta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dulkadiroğlu ilçesinde yeni evlerine taşınan Tıraş ailesini ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada, “Sözümüzü tutacağız. Her ev huzura kavuşana kadar yanınızda olacağız” ifadesini kullandı.

DEPREM ANILARI VE TEŞEKKÜR

Ziyaret sırasında ev sahibi İsmail Tıraş, deprem sırasında yaşadıklarını aktardı. Tıraş, “Eksi birinci kattaydık. Binanın ön tarafı boşa düştüğü için çıkış yolum oldu. Çocuklarımı da pencereden çıkardım” dedi. Bakan Kurum’un çabalarından dolayı teşekkür eden Tıraş, “Çok yoruldunuz, haklarınızı helal edin. Aileniz de hakkını helal etsin. Aylarca bizim yanımızda kaldınız, Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

TÜM İNŞAATLAR TAMAMLANANA DEK BURADAYIZ

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalara devam edeceklerini vurgulayarak, “İlk gün de buradaydık. Son güne kadar da hep beraber burada olacağız. Sözümüzü tutacağız. Her ev huzura kavuşana kadar yanınızda olacağız” diye belirtti. Ayrıca, Anneler Günü dolayısıyla ailedeki annelere hediye sundu.

KONUT TESLİMİNDEN BAHSETTİ

Ferhuş, Karacasu mevkisinde tamamlanan 2 bin 93 konuttan şu ana kadar 1,540’ının hak sahiplerine teslim edildiği bilgisini paylaştı.