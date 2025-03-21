Bakan Kurum: Hesap Günü Gelecek

HÜKÜMETİN SORUMLULUĞU VE TAVRI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’da yaptığı konuşmada, “İnsanları sokağa çağıran kimse, hesabını da günü geldiğinde verecek” dedi. Adıyaman’daki iftar programına katılan Bakan Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ifadeleri hakkında konuştu. Kurum, “Bir yaraya merhem oluyorlar mı? Bir şehirde çivi çakıyorlar mı? Bir hizmete omuz veriyorlar mı?” sorularını yöneltti ve “Cevabı çok açık, hiçbir işe katkı vermiyorlar” ifadelerini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNE YAPILAN ZİYARETLER VE SİYASİ FIRSATÇILIK

Bakan Kurum, muhalefetin hizmet kapasitesinin olmadığını belirterek, “Bunlar lafa geldi mi mangalda kül bırakmazlar ama hadi hizmetin yok, bari gel bu emekçileri takdir et desek, dut yemiş bülbüle dönerler” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, deprem bölgesinde fırsatçılık peşinde koşanları tehdit etti ve “Her kim benim afetzede kardeşlerimin moralini bozmaya kalkışırsa karşısında bu kardeşinizi, bu evladınızı bulur” dedi. Siyasetin sorumluluk gerektirdiğini vurguladı.

İNDERE PROJESİ VE YENİ KONUT İNŞAATI

Adıyaman İndere Bölgesi’nin Türkiye’nin en büyük şantiye alanı haline geldiğine dikkat çeken Kurum, “Tam 3 bin 481 şantiyede, söz verdiğimiz tüm yuvalarımızın inşasını başlattık” ifadelerini kullandı. Adıyaman’ın baştan aşağı yenilendiği ve “İndere Projemiz; Türkiye’nin en büyük şantiyesidir” diyerek, projenin tamamlandığında bölgenin cazibe merkezi olacağını belirtti. Deprem bölgeleri için yapılan konut sayısının 201 bin 580’i aştığını da sözlerine ekledi.

ADAYAMAN’IN GELECEĞİ İÇİN PLANLAMALAR

Bakan Kurum, Adıyaman’da sadece konut yapmadıklarını, tarihi alanlardan gençlik merkezlerine kadar çeşitli projeler geliştirdiklerini aktardı. Adıyaman Meydan ve Ticaret Merkezi’nde çalışmaların sürdüğünü, Eski Hükümet Konağı’nın bulunduğu alanda yeni bir cazibe merkezi kuracaklarını da belirtti. “Çocuklarımızın gülen yüzü bir daha hiç solmayacak” diye vurguladı.

Programa, Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı. Bu projelerin, halk açısından hayırlı olmasını dileyerek, Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak tüm deprem bölgesinde çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.