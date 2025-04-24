Bakan Kurum: “İstanbul’da 1.5 Milyon Riskli Bina Var”

İSTANBUL’DA RİSKLİ BİNA SAYISI VE NİTELİĞİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da 1.5 milyon riskli bina olduğunu ve bu binaların yüzde 30’unun acilen dönüştürülmesi gerektiğini belirtiyor. Bakan Kurum, “Bu tablo karşısında asla kaybedecek vaktimiz yok. Sorumluluk sahibi herkesin bilmesi gerekir ki, İstanbul’un artık tek gündemi deprem olmalıdır” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca, İstanbul depremi için bir milli güvenlik meselesi olduğunu ve bir seferberlik bilinci gerektirdiğini vurguluyor. Kurum, 16 milyon İstanbullunun canı ve geleceği söz konusu olduğunda siyasetin bir kenara bırakılması gerektiğini de ekliyor.

DEPREM SONRASI DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Dün İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve diğer yetkililerle birlikte AFAD merkezinde durum değerlendirmesi yapıldı. Bakan Kurum, “Dün öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hepimiz bir endişeye kapıldık. Tüm İstanbullulara ve çevre illerde depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Afet bölgesine hemen ekiplerin sevk edildiğini söyleyen Kurum, “Ekiplerimizi sahaya sevk ettik ve vatandaşlarımızı mevcut durumla ilgili bilgilendirmeye gayret gösterdik” şeklinde konuştu. İstanbul’un 39 ilçesinde Afet Koordinasyon merkezlerinin faaliyete geçtiğini belirtti. Deprem sonrası 1.399 yapı ihbarı aldıklarını ifade eden Kurum, tespit edilen 7 binanın az hasarlı olduğunu ve mevcut durumda herhangi bir orta ya da ağır hasarın söz konusu olmadığını aktardı.

KAMU BİNALARINDA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI

Bakan Kurum, İstanbul’daki 28.500 kamu binasına ilişkin hasar tespit çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Okullar, yurtlar ve camiler dahil olmak üzere bu tespiti tedbir amacıyla yürüttüklerini dile getirdi. Ayrıca, “Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte 36 yurdun incelemesini gerçekleştirdik ve herhangi bir deprem hasarı tespit etmedik” dedi. Kamu binalarının hasar tespit çalışmalarının 4 gün içinde tamamlanacağını belirtti.

DEPREM RİSKİ VE DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

İstanbul’da yaşayanların siyasetin bir kenara bırakılmasını beklediğine dikkat çeken Bakan Kurum, 39 ilçede dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini ve 2012’den bu yana 923 bin bağımsız birimi dönüştürdüklerini söyledi. Dar gelirli vatandaşlar için sosyal konut projeleri başlattıklarını vurguladı. “Devletimiz, İstanbul’u depreme hazırlamak için canla başla çalışmaktadır” diyen Kurum, “İstanbul için her saniye değerli, çünkü vakit daraldıkça daralıyor” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.