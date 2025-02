Bakan Kurum: İstanbul’da Acilen Dönüşüm Yapılmalı

DEPREM RİSKİNE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Türkiye’de büyük bir yok oluşa yol açan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü öncesinde gerçekleşen 6 Şubat Depremleri Sempozyumu’na katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Deprem her an gelebilir. Gelin artık riskli binalarda oturmayalım. Artık yeter. Herkes kişisel dertlerini bırakmalı, acilen milletin derdine düşmeli” diye belirtti. İstanbul’daki deprem tehlikesine de vurgu yapan Bakan Kurum, “Milyonlarca İstanbullu kardeşimiz, tıpkı Konya’daki bina gibi her an yıkılacak 600 bin evde oturmakta” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK YATIRIMLAR VE HASAR DURUMU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda düzenlenen sempozyumda, depremin etkilediği bölge hakkında bilgi verdi. Depremde yaklaşık 1 milyon bağımsız birimin zarar gördüğünü ifade eden Bakan Kurum, “11 ilimiz, 124 ilçemiz ve 6 bin 929 köy ve mahallemiz depreme maruz kalmıştı. Bir başka ifadeyle depremin etkilediği alanın büyüklüğü, dünyanın 45’inci ülkesine denk geliyordu. 11 ilimizde artık kritik aşamayı tamamen geride bıraktık. Şu ana kadar 75 milyar doları, yani 2.6 trilyon lirayı aşan dev bir yatırımı kısa zamanda yaptık” dedi.

KONUT TESLİMİ VE ALTYAPI GELİŞİMİ

Bakan Kurum, 201 bin 580 konut ve iş yerinin anahtarlarının teslim edildiğini belirterek, “Hak sahibi vatandaşlarımız için yapılması gereken konutların tamamının inşasına da başladık. Sadece inşa faaliyetleri yapmıyoruz. Türkiye’nin toplam sınır ve kıyı uzunluğu yaklaşık 11 bin kilometredir ve biz de bu uzunluğa eşit olan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yeniliyoruz” şeklinde konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ

Bakan Kurum, Ege’deki depremler ve Konya’daki çöken bina üzerinden kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı. “Anadolu deprem coğrafyasıdır ve bu yüzden kentsel dönüşüm hayati bir meseledir” diyen Bakan Kurum, “1 haftadır AFAD ve Bakanlığımız, Ege’deki durdurulamayan sarsıntıları dikkatle izliyor. Bize düşen, hem kendiliğinden yıkılan binaların hem de bu durdurulamayan sarsıntıların verdiği mesajı anlamaktır” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA RİSKLİ BİNALARIN DURUMU

Bakan Murat Kurum, İstanbul’un deprem riskine bir kez daha dikkat çekerek, “Bugün, özellikle İstanbul’un yeni bir depremi kaldıracak gücü yoktur. İstanbul’daki 7,5 milyon konut ve iş yerinin 1,5 milyonu yüksek risk altındadır. Milyonlarca İstanbullu kardeşimiz, tıpkı Konya’daki bina gibi her an yıkılacak 600 bin evde oturmaktadır” dedi. Ayrıca İstanbul’da başlatılan dönüşüm uygulamalarının hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

BİNA DÖNÜŞÜMÜNE DAVET

Kurban, kentsel dönüşüm çağrısını yenileyerek, “Deprem her an olabilir. Buna hazır olmak zorundayız. Riskli evlerimizi yeniden yapmak durumundayız. Kentsel dönüşümden sorumlu belediyelerimizden artık tüm gereksiz tartışmaları bırakmalarını bekliyoruz” diye vurguladı. Herkesin kendi üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Bakan Kurum, milletin canı ve malı için deprem dönüşümüne başlanması gerektiğini söyledi.

SOSYAL KONUT PROJELERİ HIZLANIYOR

Bakan Kurum, sosyal konut projelerine hız verdiklerini ifade ederek, “Sosyal konut seferberliğimizle 5 milyon vatandaşımızın güvenli sağlam konutlara kavuşmasını sağladık. Şu anda 81 ilimizde devam eden 312 bin sosyal konutumuzu da süratle teslim edeceğiz” dedi. Ayrıca, valiliklerden sosyal konut yapabilecek arazileri belirlemelerini istediklerini belirtti. “Bu ülkede tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar mücadelemizden taviz vermeyeceğiz” şeklinde konuştular.