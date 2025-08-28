Bakan Kurum, İzmir’de temel atacak

Bakanın Katılacağı Tören

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın İzmir Ödemiş’te orman yangınları sonrası yeniden inşa edilecek konutların temel atma törenine katılıyor. Sosyal medya aracılığıyla törene ilişkin bir paylaşımda bulunan Bakan Kurum, “Hep birlikte üstesinden geliriz” demiştik. Şimdi sözümüzün temelini atma zamanı. İzmir’de 1 ay önce orman yangınlarında hasar gören evlerin yerine yapacağımız yeni yuvalarda ilk harcı yarın döküyoruz” şeklinde ifadelerine yer verdi.

İnşa Edilecek Konut ve Bağımsız Bölüm Sayısı

Bakanlıktan gelen açıklamalara göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan ilk etapta, orman yangınlarında hasar gören İzmir Ödemiş ilçesindeki 4 mahallede toplam 138 köy evi, 21 ahır, 1 cami ve 1 köy konağı olmak üzere toplam 161 bağımsız bölüm inşa edilecek. Ödemiş’teki köy evleri, bölgenin ihtiyaçlarına uygun olarak 4 farklı tipte tasarlanıyor. Ayrıca Seferihisar ilçesindeki Camikebir Mahallesi’nde 143 adet afet konutu inşa edilecek. Orman yangınlarından etkilenen Bilecik’te ise önümüzdeki günlerde Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde köy evlerinin inşası başlayacak.