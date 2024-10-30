“Bakan Kurum, İzmir’deki Yeni Konutları Açıkladı”

İZMİR DEPREMİ SONRASI YENİ YUVALAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2020 yılında yaşanan İzmir depreminin ardından zorlu günlerin geride kaldığını belirtti. Bakan Kurum, “Biz sözümüzü tuttuk, vatandaşlarımız bir yılda yeni yuvalarına kavuştu” şeklinde konuştu. Depremin yıl dönümüne özel yaptığı paylaşımda, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen, 117 kişinin yaşamını yitirdiği 6,6 büyüklüğündeki depreme vurgu yaptı. Kurum, deprem sonrasında yapılan TOKİ konutlarının görüntülerinin yer aldığı bir videoyu da yayımladı.

AFETLER HUZUR VE GÜVEN GETİRİYOR

Kurum, “O zor günler geride kaldı. Biz sözümüzü tuttuk, vatandaşlarımız bir yılda yeni yuvalarına kavuştu. Şimdi afetlere dirençli evlerinde huzurla, güvenle oturuyorlar. Allah ülkemize bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Depremde yitirdiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum” dedi. Videoda, yeni evlerine taşınan hak sahiplerinin duyguları ve düşünceleri de gösterildi.

İNŞA EDİLEN KONUT SAYISI VE YATIRIMLAR

Bakanlıktan gelen bilgilere göre, TOKİ tarafından fore kazık yöntemi ile güçlendirilen temellerde toplamda 5 bin 61 konut ve 357 iş yeri inşa edildi. TOKİ Uygulama Daire Başkanı Emrah Bıyıkoğlu, depremin üzerinden 1 yıl geçmeden bin 404 konutun hak sahiplerine teslim edildiğine dikkat çekti. Bıyıkoğlu, “Eş zamanlı olarak Bayraklı şehir hastanesinin üst tarafında rezerv alan belirledik. 8 etapta toplam 3 bin 657 konutun inşasına başladık. Onları da kısa süre içerisinde inşa ederek hak sahiplerine teslim ettik” ifadelerini kullandı.