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Bakan Kurum: Kanal İstanbul Yok

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KANAL İSTANBUL İLE İLGİLİ GÜNDEM YOK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Kanal İstanbul hakkında gelen sorulara cevap verirken, “Kanal İstanbul ile ilgili bir konu gündemimizde yok. Olmadığını daha önce söylemiştim. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratma çabaları milletin nezdinde de karşılık bulmayacaktır” diyor.

Bakan Kurum, bölgede inşa edilen 28 bin konutun Kanal İstanbul projesiyle hiçbir şekilde bağlantısı olmadığını vurguluyor. “Bu konutlar, daha önce seçim meydanlarında söz verdiğimiz bir çalışmanın ürünüdür” diyerek, iddialara yanıt veriyor. Konut alımında uygulanan kuralara da değinen Bakan Kurum, “Konutlar Araplara veya herhangi bir ülkenin vatandaşına satılmadı. Alanların tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır” ifadelerini kullanıyor.

ARNAVUTKÖY’DE İNŞAAT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Arnavutköy’de hızla devam eden 28 bin konutun inşaatıyla ilgili bilgi veren Bakan Kurum, “Bu projenin Kanal İstanbul’la uzaktan yakından ilgisi yok” diyerek, gündem dışı tartışmalara son noktayı koyuyor.

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