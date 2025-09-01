Bakan Kurum Koordinasyon Toplantıları Yapıyor

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yürütülen inşa faaliyetlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Bakan Kurum, ziyaret ettiği şehirlerde farklı siyasi partilerden bölge milletvekilleri ve belediye başkanları ile koordinasyon toplantıları gerçekleştiriyor. Ağustos ayında Hatay’da yerel yöneticilerle bir araya gelerek deprem bölgesindeki son durumu değerlendiren Bakan Kurum, ilgili süreçlerin hızlı ilerlemesi için gerekli adımları atmaya özen gösteriyor.

KONUT SORUNLARI VE TALEPLERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Koordinasyon toplantısında söz alan İyi Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Bakan Kurum’a kentteki çalışmaları için teşekkür etti. Çirkin, “Öncelikle değerli hizmetlerimizden dolayısıyla teşekkür ediyorum. Hataylılar adına bu teşekkürü borç biliriz. Gerçekten çok doğru ve düzgün hizmetler yapılıyor” ifadelerini kullandı. Çirkin, ayrıca kentte bir deprem anıtı yapılması ile ilgili taleplerin gündeme geldiğini belirterek, “Benim şahsi düşüncem biz bu depremi unutmak istiyoruz. Anıt istemiyoruz. Zaten depremin en büyük anıtı bu binalar” dedi.

YEREL YÖNETİCİLERDEN DESTEK VE TALEPLER

Toplantıda söz alan CHP’li Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün ise inşa edilen konutlar hakkında, “Mümkün olduğunca bugüne kadar sizlerle uyumlu süreç geçirdik. Sayın Bakanım emeklerinize sağlık hakikaten yüzbinlerce konut yapılıyor” diyerek teşekkür etti. Ayrıca, Antakya’nın tarihi bölgesi Uzun Çarşı’nın güzelleşmesini de olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Başkan Özgün, yeni yerleşim alanları için çöp konteyneri talebinde bulundu. Bakan Kurum da, bu talebin Valilik tarafından incelenmesi ve gereğinin yapılması için Bakanlık yetkililerine talimat verdi.