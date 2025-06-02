Bakan Kurum, Minik DOA’larla Tanıştı

ÇEVRE HAFTASI KAPSAMINDA PAYLAŞIM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çevre Haftası dolayısıyla sosyal medya üzerinden “Minik DOA’lar” isimli animasyon filmini paylaştı. Bakan Kurum, paylaşımında “Çocuklarımızın bu akşamki uyku hikayesi bizden. Yeşil Gelecek Adası’nın minik DOA’larıyla tanışalım.” sözlerine yer verdi.

ANİMASYONUN KONU VE HEDEFİ

Bu animasyon filmi, çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırmayı hedefliyor. Filmde, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) makinesine bırakılan bir plastik şişenin dönüşüm yolculuğu izleyicilere aktarılıyor. Yapay zeka destekli “minyatür işçiler” tekniğiyle oluşturulan bu eser, geri dönüşüm sürecini masalsı bir dille görselleştiriyor.

SIFIR ATIK KÜLTÜRÜNÜ TANIYORUZ

Hikaye, Yeşil Gelecek Adası’nda yaşayan “Minik DOA” kahramanları aracılığıyla çevreye duyarlı yaşamları anlatıyor. Bu tasarım ile, sıfır atık kültürünün çocuklara erken yaşta kazandırılması amaçlanıyor. Filmde, “Yeterince var” sloganı hatırlatılarak sıfır atık hareketine dikkat çekiliyor.