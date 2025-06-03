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Bakan Kurum, Özbek’i Kabul Etti

BAKAN KURUM GALATASARAY BAŞKANI ÖZBEK’İ KABUL ETTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile bir araya geldi. Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin önemli spor kulüplerinden Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’i şampiyonluğun ardından Bakanlığımızda ağırladık, tebriklerimizi ilettik. Tüm Galatasaray camiasını bir kez daha kutluyor; gelecek sezon Avrupa’da da başarılar diliyorum” sözlerine yer verdi.

GALATASARAY CAMİASINA BAŞARILAR DİLEDİ

Bakan Kurum, görüşme sırasında Galatasaray’ın elde ettiği başarının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, kulübün gelecek dönem hedeflerine dair dileklerini de iletti. Bu buluşma, spor dünyası için önemli bir an olarak değerlendiriliyor.

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